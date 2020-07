Conductores de rutas escolares, otro gremio al borde de la quiebra

Uno de los gremios más olvidados en esta cuarentena ha sido el de conductores de servicio especial como la rutas escolares y sus monitoras. Pues, desde que empezó esta emergencia sanitaria en el mes de marzo, no han recibido ayudas económicas por parte del gobierno distrital y nacional. Después de conocer la decisión de qué colegios tanto públicos como privados no volverían en lo que resta del año a clases presenciales, las esperanzas de poder trabajar quedaron en ceros.

"Quedamos sin ningún tipo de labor, sin ningún tipo de actividad, sin ningún ingreso junto con mi esposa que era la monitora de la ruta",

"Mi familia está compuesta por 4 personas entre ellos una persona en condición de discapacidad, no hemos podido trabajar y la ruta era lo único que nos daba ingresos económicos", "yo estoy como todos, endeudado, debe 4 meses de arriendo y no le he podido pagar la universidad a mi hijo".

"Soy monitora hace 13 años este era nuestro único sustento y no hemos recibido hasta el momento ningún apoyo por parte del gobierno", "hace 4 meses no estoy recibiendo absolutamente un peso y yo no cuento con subsidio porque yo soy de estrato 3 pero además de eso tengo 2 hijos y soy madre cabeza de hogar y no tengo como pagar mis deudas".

Estos fueron algunos testimonios por parte de los conductores y monitoras afectadas. Prestar estas ayudas para este gremio ha sido muy complicado. Pues,la mayoría de ellos hace parte de estratos 3 y 4 quienes no tienen SISBEN y tampoco están en condiciones vulnerables o de pobreza, sin embargo, son hombres y mujeres que contaban con este único empleo y único ingreso económico.

Por eso este gremio están lanzado un SOS para que el distrito y el gobierno los ayude con subsidios o alguna ayuda económica para poder pasar estos meses donde no recibirán ningún salario.