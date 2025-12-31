ACEMI cuestionó aumento de la UPC: “Acudiremos de nuevo a la Corte”

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) manifestó su preocupación por el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, anunciado este lunes por el Gobierno nacional.

Según explicó Ana María Vesga, presidenta del gremio, el aumento será del 9% para el régimen contributivo y del 16,5% para el régimen subsidiado, lo que representa un crecimiento agregado superior al 12% para todo el sistema de salud.

Vesga reconoció que el ajuste en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de avanzar en la igualación de los regímenes y señaló que este incremento podría representar un alivio para más de la mitad de la población afiliada, permitiendo iniciar un proceso de estabilización de los servicios de salud.

No obstante, advirtió que el aumento del 9% en el régimen contributivo es insuficiente, teniendo en cuenta que en este se concentra la mayor proporción del gasto en salud.

De acuerdo con ACEMI, los análisis técnicos indicaban la necesidad de un incremento cercano al 17%, por lo que el ajuste aprobado apenas representaría un aumento real de entre 4% y 5%, una vez descontada la inflación proyectada para 2025.

La presidenta del gremio también alertó que los cálculos para definir la UPC 2026 no incluyeron el reciente aumento del salario mínimo, a pesar de que más del 40% del gasto del sistema de salud está asociado a nómina. Este factor, aseguró, tendrá un impacto material en los costos del sistema durante el próximo año.

Adicionalmente, ACEMI cuestionó la conclusión del Ministerio de Salud, que tras la mesa técnica convocada por orden de la Corte Constitucional determinó que la UPC fue suficiente entre 2021 y 2024. Para el gremio, esta afirmación desconoce el rezago actuarial del sistema, evidenciado en las altas deudas entre aseguradoras y prestadores, así como en la crisis de acceso y atención que enfrentan los pacientes.

Ante este panorama, Vesga anunció que ACEMI volverá a acudir a la Corte Constitucional, al considerar que se perdió una oportunidad clave para realizar un análisis técnico profundo sobre el gasto real en salud y las necesidades de financiamiento del sistema.

“Desde luego, pues volveremos a la Corte Constitucional porque creemos que hay que continuar en el ejercicio de entregar una conclusión técnica sobre el gasto en salud en el país, sobre las necesidades de financiamiento de forma creativa, de forma propositiva, buscando no solamente el aumento de los recursos, sino sobre todo la mayor eficiencia en el gasto, la mayor transparencia y trazabilidad de los recursos de la salud y primordialmente la mejora sustancial en la atención de los colombianos”, inédito Vesga.

