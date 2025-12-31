Tendencias

Rituales año nuevo 2026: Manifestación para tener carro, casa o apartamento

¿Qué es lo primero que hay que traer a una casa nueva para tener buena suerte? Aquí le contamos

Rituales Año Nuevo 2026: Manifestación para tener carro, casa o apartamento

Rituales Año Nuevo 2026: Manifestación para tener carro, casa o apartamento

Al llegar el 2026, hay personas que practican costumbres para invitar a la fortuna. Usan colores con intención y ordenan su hogar para soltar lo viejo. Creen que así el ambiente queda dispuesto a lo bueno.

Otros prefieren gestos pequeños pero simbólicos, como anotar anhelos en un papelito y guardarlo con cuidado. Ese acto sirve para enfocar la mente y darle forma a los deseos. Es una manera tranquila de empezar con rumbo.

También están los rituales de medianoche, llenos de emoción contenida. Comer uvas o cerrar los ojos unos segundos ayuda a imaginar un año amable. No prometen magia, pero sí ánimo renovado.

Le puede interesar: Rituales de buena suerte para terminar el 2025 y empezar el año 2026 con energía positiva

Rituales 2026 para tener carro, casa o apartamento

  • Llave con intención: Dejar una llave sola sobre una mesa y mirarla unos segundos, pensando que pronto abrirá un lugar propio.
  • Imagen creada: Hacer un dibujo simple de la casa, carro o apartamento y doblarlo con cuidado, como si fuera una promesa guardada.
  • Dinero quieto: Separar un billete y no tocarlo, creyendo que así aprende a quedarse y a crecer.
  • Agua despierta: Colocar un vaso con agua cerca de la entrada para que reciba el primer aire del año y traiga caminos claros.
  • Palabras sembradas: Decir en voz baja frases de logro, como si ya fueran reales, para que la mente las empiece a creer.
  • Espacio preparado: Mover muebles o liberar un rincón del cuarto, dando señal de que algo grande está por llegar en 2026.

Lea también: Esta es la planta que tiene más potasio que el banano: médicos revelan que ayuda a dormir

¿Qué es lo primero que hay que traer a una casa nueva para tener buena suerte?

Cuando alguien se muda a una casa nueva, lo primero que suele traer para tener buena suerte son cosas que representen abundancia y protección. Por ejemplo, un poco de arroz o sal para que nunca falte comida, o algunas monedas para atraer dinero. También se puede llevar un vaso de agua, que simboliza limpieza y energía positiva.

Además de los objetos, es bueno llevar alegría al hogar. Algunas personas entran con flores, frutas o una vela encendida para que la casa reciba luz y buen ánimo desde el primer día.

Estos gestos ayudan a que el lugar se sienta acogedor y seguro. Aunque no son mágicos, hacen que la familia se sienta feliz y tranquila en su nuevo hogar.

Lea también: Este es el signo del zodiaco de las 6 personas más ricas de Colombia: No hay ningún político

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad