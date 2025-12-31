La alcaldía de Briceño canceló el evento de despedida de fin de año por aumento de hechos violentos

Briceño- Antioquia

El pasado 29 de diciembre fue asesinado un hombre de 29 años en una zona comercial conocida como Calle Caliente; en el mismo hecho, un joven que trabaja como repartidor de mercancía quedó herido. El 30 del mismo mes, otro hombre fue asesinado por sicarios en la misma zona del hecho anterior, lo que generó bastante preocupación entre autoridades por el incremento de la violencia. La alcaldía municipal, liderada por el mandatario José Noe Espinoza, tomó algunas medidas restrictivas para controlar el orden público afectado por la confrontación entre los grupos ilegales disidencias del frente 36 y la Guerrilla Campesina Los Cabuyos.

La primera medida adoptada es cancelar el evento de celebración de fin de año programado para este 31 de diciembre en el área urbana, esto por respeto al dolor de las familias que hoy lloran a sus seres queridos: “Esta decisión se toma en consideración de los recientes acontecimientos que han afectado la tranquilidad y el bienestar de nuestro municipio, y como un acto de respeto y solidaridad con las familias y personas que hoy atraviesan momentos de dolor y luto”, dice un comunicado oficial publicado en las redes sociales.

Otras medidas restrictivas

La alcaldía, mediante el decreto 110 del 30 de diciembre de 2025, también modifica el horario de los locales comerciales con venta de licor al público para que cierren los establecimientos a las 7:30 p.m. el 30 de diciembre, mientras que el 31 del mismo mes el comercio debe cerrar a las 8:30 p.m.

Mientras que desde el 1 y el 5 de enero de 2026 el cierre debe ser a las 8:30 p.m. en todos los locales.

Sin embargo, los horarios en el sector de Calle Caliente, donde se han registrado los más recientes hechos violentos, son diferentes; según la alcaldía, en esta zona la música debe suspenderse a las 6:30 p.m. y completamente cerrado a las 7:00 p.m. Este horario rige desde el 30 de diciembre y hasta el 5 de enero.