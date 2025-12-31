Deportivo Pereira anunció a su nuevo director técnico: Ya fue campeón en el FPC

Deportivo Pereira oficializó este martes 30 de diciembre la contratación de su nuevo director técnico. El equipo Matecaña, que continúa en vilo por su difícil situación económica, ya piensa en afrontar la Liga 2026-I.

El samario Arturo Reyes, de 56 años, estará al frente del cuadro Matecaña. Su último equipo había sido el Sport Boys de Perú, al que dirigió durante este 2025.

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa al público en general, a la hinchada y a los medios de comunicación que, el nuevo director técnico es Arturo Ernesto Reyes Montero. Le damos la más cordial bienvenida a él y a su cuerpo técnico, y les deseamos éxitos en su gestión”, anunció el club a través de sus redes sociales.

Reyes no dirigía en el fútbol colombiano desde el 2024, periodo en el que estuvo al frente del Junior desde el 2023, año en el que precisamente conquistó la décima estrella con el cuadro barranquillero, durante el segundo semestre de la temporada.

En su hoja de vida, el samario cuenta con haber dirigido también al Atlético Bucaramanga, Patriotas, Barranquilla FC y las Selecciones Colombia en todas sus categoría, incluida la mayores, como técnico encargado en el 2018.