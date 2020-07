Después de 20 días funeraria entrega los restos del músico Joe Urquijo

Los familiares del cantante Joe Urquijo indicaron que después de 20 días de la cremación del cuerpo recibieron las cenizas del cementerio Universal, pero tuvieron que denunciar el hecho ante los medios de comunicación.

Jhoana Urquijo, una de las hijas del músico, afirmó que la preocupación de la familia se debía a los problemas que se han presentado en las clínicas y en los cementerios para la entrega de los restos.

Lea también: "Daré la batalla con dignidad contra quien me abusó": Viviana Vargas

"Desde un principio entendimos que los restos de mi padre iban a ser entregados en 15 días porque así nos lo hizo saber la funeraria pero ya iban 20 días y cuando llamé me dijeron que ya no eran 15 sino 25 días y me preocupé por los casos que se han visto de entrega equivocada de cuerpos", relató.

Agregó que después de hacer público la situación en medios de comunicación, la funeraria llamó a la familia para avisar que ya podían recoger las cenizas del artista.