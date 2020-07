El drama de una familia bogotana por culpa del Covid-19

Héctor Riveros de 90 años de edad tenía siete de patologías, entre ellas un cáncer de próstata y epoc. A comienzos de julio le informaron que estaba contagiado con Covid-19.

Falleció el viernes 10 de julio a las 2:15 de la madrugada en la habitación de su casa ubicada en la localidad de Teusaquillo y 24 horas después, a la espera de una autorización de la Secretaría de Salud, recogieron su cuerpo que yacía en su cama.

El levantamiento del cuerpo de Héctor Rivas demoró casi 24 horas. / Foto de Priscila Riveros

“Mi padre venía con cuidados paliativos. Cuando falleció, el prestador de la EPS Health and Life me expidió el certificado de defunción, pero, al parecer, hubo problemas al subir la historia clínica al sistema, faltaba detallar que se había muerto por Covid. Entonces, la Secretaría de Salud no daba el permiso para llevárselo”, contó Priscila, hija de Héctor, a Caracol Radio refiriéndose a las demoras en el proceso.

Cortesía Priscila Riveros

Durante casi un día, el cadáver de Héctor estuvo envuelto en una “bolsa negra inmensa, porque ahí estaban sus cosas donde esta acostado: almohadas, el cubrecama, las sabanas. Ahora está para ser cremado, porque esa es la disposición”, detalló.

Ahora las esperanzas de la familia Riveros están en Cecilia Guzmán, una mujer de 83 años que lucha por su vida en la Clínica Colombia. “Mi mamá está entubada, con ventilador. Lleva 14 días hospitalizada y aún sus pulmones no han respondido”, dijo Priscila.

También dos de sus hermanos, quienes cuidaron de su padre en vida, resultaron contagiados de coronavirus. “Cada uno estuvo hospitalizado ocho días. Esto no es un juego, es una realidad. Hemos tenido las precauciones, pero no sabemos cómo entró el virus”.

Es así que de los seis integrantes de la familia Riveros, el Covid-19 atacó a cuatro de ellos, y dos, Priscila y su otra hermana, esperan los resultados de su prueba para determinar si también están contagiadas.

Por último, Priscila hizo un llamado a los bogotanos a respetar la cuarentena estricta que, a propósito, inicia este lunes 13 de julio por 14 días en las localidades de Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafel Uribe Uribe y Tunjuelito.