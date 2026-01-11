Policía de Cartagena capturó dos presuntos autores de homicidio en el barrio Olaya

Gracias a las actividades de control desplegadas por la Policía Nacional de Colombia, en Cartagena, se capturó a dos sujetos por los delitos de lesiones personales y homicidio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El pasado martes 6 de enero de 2026, alrededor de las 03:50 de la tarde, se presentó un acto de intolerancia en el sector La Puntilla del barrio Olaya Herrera. Según las investigaciones, los capturados son señalados por su presunta participación en el homicidio de Juan Camilo Mosquera Pájaro, de 23 años. La víctima sufrió múltiples heridas con arma de fuego y, aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La oportuna reacción policial, permitió la captura de ‘Dewis y Donovan’, de 25 y 19 años respectivamente. Puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos de lesiones personales y homicidio, a la espera de las audiencias ante un juez de control de garantías.

El occiso tenía dos anotaciones judiciales por los delitos de intimidación o amenaza con arma de fuego, hechizas, blancas o menos letales (2023) y tráfico de estupefacientes (2024).

Por su parte, el teniente coronel Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.