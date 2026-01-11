Niño de cuatro años murió tras incendio de vivienda en el sur de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena informa que atendió un llamado a la línea de emergencias 119 por un incendio registrado en el barrio Flor del Campo, manzana 1B.

De manera inmediata, el teniente Franklin Hamilton, oficial al mando, activó el operativo y despachó la máquina No. 6 con el acompañamiento de un carrotanque.

Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena, en medio de la conflagración que se encontraba en su fase inicial. El personal bomberil realizó labores de evaluación de la escena, verificación de riesgos y extinción total de puntos calientes para evitar una posible reignición.

Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, tras el levantamiento del cadáver.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares del menor en este difícil momento.

Recomendaciones a la comunidad

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se presentan en esta temporada, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención:

-No dejar niños solos dentro de las viviendas, especialmente, en espacios cerrados.

-Evitar el uso inadecuado de velas, velones, mecheros o elementos con llama abierta.

-Desconectar electrodomésticos que no estén en uso y revisar las instalaciones eléctricas.

-Mantener fósforos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de los menores.

En caso de incendio, dar aviso inmediato a la línea 119 y no exponerse al riesgo.