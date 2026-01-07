Contraloría General alerta baja ejecución de FonIgualdad, solo se han ejecutado 12 de 25 programas

La Contraloría General de la República realizó la primera auditoría al Patrimonio Autónomo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial , FonIgualdad, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2024.

El Órgano de control identificó baja ejecución presupuestal por parte de la entidad. Determinó que, aunque el Fondo recibió un total de $1,9 billones por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad para su correcto funcionamiento, se establecieron compromisos en contratos por el 25 % del valor apropiado; se obligaron recursos por el 13 % y se realizaron pagos por el 3,08 % del valor total destinado para el funcionamiento de la entidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría, el Ministerio de la Igualdad trasladó en diciembre de 2023 de los $469.047 millones al FonIgualdad, entidad que ejecutó el 25,30% durante la vigencia 2024 que corresponden a $118.652 millones.

En cuanto a gastos de funcionamiento, según el reporte suministrado por la entidad, se evidencia que FonIgualdad tuvo una ejecución del 98%, con compromisos por $13.040 millones. En gastos de inversión se evidenció que, dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia auditada, 12 de 25 programas no presentan ejecución. Los programas con mayor ejecución fueron: Jóvenes en Paz (87%) y Programa Nacional del Cuidado (85%).