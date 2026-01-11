MinInterior hace llamado al CNE para que ejerza ley de encuestas que fue violada por AtlasIntel

El Ministro del Interior Armando Benedetti le hizo un llamado a la Consejo Nacional Electoral para que tome medidas sobre la Ley de encuestas, que según el gobierno ha sido violada por AtlasIntel y un medio de comunicación.

“La encuesta debe mostrar en qué municipios se tomó la muestra, y no basta con solo decir que fue realizada en el país de Colombia. Al ser digital la encuesta las bodegas pueden manipular porque la empresa reconoce que los encuestados pueden ser anónimos y la ley exige las características de edad, sexo y región”, afirmó.

El jefe de la cartera del interior aseguró que la Ley 2494, recientemente aprobada en el Congreso, “no es una mordaza” contra las firmas encuestadoras.

“No hay tal mordaza. La ley 2494 fue una iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros“, señaló el ministro.

Según el ministro, esta encuesta es para países con conectividad y según la OCDE, Colombia el país que presenta mala calificación en estos casos.

“En las zonas rurales es del 80% la falta de conectividad. Y es sospechoso que se haga una encuesta para mostrar que solo un candidato siempre pierde”, asegura Benedetti.

Por último, Armando Benedetti reiteró que la ley fue violada y que espera que el Consejo Nacional Electoral actúe de manera inmediata.