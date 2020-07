En el Valle estudiantes no regresarán a clases presenciales en agosto

Los estudiantes de las 149 Instituciones oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca no regresarán a clases presenciales en agosto.

Esta medida se tomó luego de escuchar la opinión de los diversos estamentos de la comunidad educativa a través de encuestas y reuniones virtuales que se adelantaron con Alcaldes, secretarios de educación municipal, rectores, coordinadores, sindicatos, docentes, padres de familia y personeros escolares.

Los directivos docentes de las 149 instituciones educativas respondieron que el 85% de los planteles no dispone de baterías sanitarias suficientes, el 90% no tiene lavamanos en óptimo estado para uso de los estudiantes, ni cuentan con personal suficiente para toma de temperatura al ingreso de las Instituciones y el 84% considera que no hay condiciones para la alternancia.

En cuanto a los docentes, el 80% (4.231) respondió la encuesta donde se expone que: 1.280 no pueden prestar servicio presencial por motivos de salud o porque muchos de ellos son mayores de 60 años, 84% no permitiría el retorno, 2.000 viven con mayores de 60 años y el 80% cuenta con herramientas en casa para el trabajo virtual.

De los 30.631 padres de familia que respondieron el cuestionario: el 90% considera que la institución educativa no está preparada para clases presenciales.