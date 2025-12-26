Aumento de peajes en Colombia 2026: Gobierno confirma fecha y revela el porcentaje de alza estimado

El Gobierno Nacional confirmó que a partir del otro año entrará en vigor el nuevo ajuste en las tarifas de los peajes de todo el país. Este ajuste iniciará desde el 16 de enero del 2026 en todas las concesiones viales del territorio nacional y estará vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que este incremento se relaciona con el ajuste por costo de vida y se aplicará de manera general en la red vial concesionada.

IPC en noviembre de 2025

La inflación anual a corte de noviembre mostró una reducción significativa, ubicándose en el 5.30%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola﻿. Según explicó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.07% y una variación acumulada del 5.30% en el año corrido.

¿En donde están ubicados los peajes más caros?

Los peajes que en este momento tienen las tarifas más altas para los vehículos de Categoría 1 se encuentran en los Departamentos de Antioquía, el Meta y los que comunican hacia los llanos orientales.

Lea también: Navidad y Año Nuevo: Ministerio de Transporte anuncia medidas ante la gran movilización de vehículos

¿De cuánto fue el aumento de los peajes en 2025?

A partir del viernes 11 de julio de 2025, varios peajes del territorio nacional actualizaron sus tarifas para los vehículos que transiten por ellos. La medida se enmarca en el proceso de normalización de los ajustes anuales, luego de varios meses de suspensión de incrementos por decisiones gubernamentales.

El aumento responde a criterios económicos estipulados en los contratos de concesión y a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué peajes aumentan de precio en Colombia desde el 11 de julio?

En total, son cinco las estaciones de peaje que verán un incremento en sus valores. Las nuevas tarifas aplican especialmente a la Categoría I (automóviles, camperos y camionetas), aunque también se ajustan los precios para vehículos de carga y transporte público.

Los peajes que subirán son:

Peaje Aburrá (Antioquia) : ubicado en una de las salidas del Valle de Aburrá hacia la zona norte del departamento, pasa a tener una tarifa de $25.900 para vehículos livianos.

: ubicado en una de las salidas del Valle de Aburrá hacia la zona norte del departamento, pasa a tener una tarifa de para vehículos livianos. Peaje Cisneros (Antioquia) : conecta rutas estratégicas entre Medellín y el nordeste antioqueño. La tarifa para Categoría I será de $24.600 . Para otros tipos de vehículos, los precios oscilan entre $29.200 y $102.400 , dependiendo del tamaño y número de ejes.

: conecta rutas estratégicas entre Medellín y el nordeste antioqueño. La tarifa para Categoría I será de . Para otros tipos de vehículos, los precios oscilan entre , dependiendo del tamaño y número de ejes. Peaje El Placer (Nariño) : esencial en el c orredor que comunica Pasto con Tumaco, se ajusta a $19.900 .

: esencial en el c Pasto con Tumaco, se ajusta a . Peaje El Carmen (Bolívar): clave para el tránsito en el norte del país, su nuevo valor será de $12.100.

¿Por qué se incrementan las tarifas?

El alza en las tarifas responde a dos factores fundamentales. Lo primero es la variación del IPC del año 2023 fue del 9.28%, lo que genera la necesidad de actualizar las tarifas de los peajes para compensar el aumento en los costos operativos, de mantenimiento y en la inversión vial. Este mecanismo de ajuste está contemplado en los contratos de concesión y es aplicado de manera anual.

Así mismo, Muchas vías están en manos de empresas privadas bajo esquemas de concesión. Estos contratos estipulan revisiones periódicas de tarifas. Durante el año 2023 y parte de 2024, se implementó un congelamiento temporal de los aumentos, mediante el Decreto 050, como medida para aliviar el impacto económico en los ciudadanos tras la inflación pospandemia.

Sin embargo, este congelamiento dejó un vacío financiero que ahora debe ser atendido para garantizar la sostenibilidad del sistema vial.

¿Por qué se hace el ajuste en julio?

El Gobierno Nacional había postergado los incrementos previstos para principios de 2024, priorizando el alivio económico para los usuarios de la red vial nacional. Sin embargo, este aplazamiento generó desequilibrios financieros con los concesionarios y afectó la continuidad de obras viales y el mantenimiento rutinario de las vías.

Por esta razón, el Ministerio de Transporte decidió reanudar el proceso de actualización tarifaria desde el 11 de julio de 2025, tras concertación con las entidades responsables. Con esta medida se busca retomar el equilibrio contractual y asegurar la financiación necesaria para la infraestructura vial del país.

¿Cuánto aumentan los peajes?

El incremento promedio es del 9.28%, en concordancia con el IPC de 2023. Sin embargo, en algunos casos particulares, el aumento podría ser mayor o menor, dependiendo de factores como tarifas diferidas en años anteriores o esquemas de recuperación financiera por parte de las concesiones.

Los incrementos se aplican a todas las categorías de vehículos, desde automóviles particulares hasta camiones de carga pesada. Es fundamental que los conductores consulten con antelación las tarifas vigentes para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.