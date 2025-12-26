Aumenta cifra de quemados por pólvora en el Huila durante la Navidad

Neiva

Durante la noche del 24 de diciembre y la mañana del 25, hasta las 8:00 a. m., se reportaron ocho nuevos casos de personas lesionadas por pólvora en el Huila. De estos, cuatro ocurrieron en la ciudad de Neiva, lo que evidencia que, pese a las campañas preventivas, la cifra continúa en aumento.

Con estos nuevos reportes, el departamento ya completa 24 personas quemadas por pólvora en la presente temporada navideña. Las autoridades calificaron la cifra como alarmante e insistieron en la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana y el trabajo articulado entre instituciones para evitar más lesionados.

Según German Roa, secretario de salud departamental, comento que “el balance entregado, los casos se registran en los municipios de La Plata, Argentina, Suaza, Gigante —con dos eventos—, Guadalupe, Pitalito —con tres—, Acevedo, Oporapa y Neiva, que encabeza la lista con 10 personas afectadas por el uso de estos elementos”.

Uno de los aspectos más preocupantes es que seis de los lesionados son menores de edad, quienes presentan heridas de consideración, principalmente en manos. Estos casos ya fueron reportados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras continúan los operativos de control, incautación de pólvora ilegal y el llamado a padres, autoridades locales y ciudadanía para prevenir nuevas tragedias.