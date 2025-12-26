Muere ciudadano tras procedimiento policial por violencia intrafamiliar en Pitalito

NEIVA

Durante la atención de un caso de violencia intrafamiliar en el municipio de Pitalito, una patrulla de la Policía Nacional fue presuntamente atacada por una multitud, situación que derivó en el uso de un arma de fuego y el posterior fallecimiento de un ciudadano, informaron las autoridades.

El teniente coronel Edgar García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía de Pitalito, explicó que “los hechos se registraron en el barrio La Pradera, cuando uniformados atendían un procedimiento por un presunto caso de violencia intrafamiliar. En ese momento, varias personas habrían intentado agredir a los policías”.

Según el reporte oficial, en medio de la confrontación, una persona habría intentado despojar de su arma de dotación a uno de los funcionarios. Ante esta situación, el uniformado presuntamente accionó su arma con el objetivo de proteger su integridad personal y la de sus compañeros.

Como consecuencia del hecho, resultó herido el ciudadano, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, la persona falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo procedimiento, un integrante de la Policía también resultó lesionado y recibió atención médica. Las autoridades confirmaron la captura de una persona, puesta a disposición de la autoridad competente por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.