Antioquia llega a 131 lesionados por pólvora y unidades de quemados están al 100 %

La actividad causante de las lesiones han sido 62% por manipulación, 19% como observador, 4% venta y otra causa 15%.

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia alertó sobre el incremento de lesiones por pólvora durante las celebraciones de Navidad, luego de confirmar que en menos de 18 horas se presentaron 12 nuevos casos, según reportes de la Secretaría de Salud e Inclusión Social validados por el Instituto Nacional de Salud. Con este balance, el departamento supera las cifras del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaban 104 lesionados.

Los nuevos casos se registraron en municipios como Medellín, Cáceres, Yondó, Yolombó, Angostura, San Pedro de los Milagros, Rionegro, Itagüí y Segovia. Entre los afectados hay varios menores de edad, algunos de ellos lesionados mientras observaban la quema de pólvora, lo que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos incluso para quienes no manipulan directamente estos artefactos.

Menores y observadores, entre los nuevos casos

En Medellín se reportaron tres lesionados, entre ellos un menor de 12 años y otro de 16 años, ambos heridos mientras observaban la quema de papeletas. Situaciones similares se presentaron en Angostura y Segovia, donde adultos resultaron con quemaduras de segundo grado pese a no manipular pólvora.

En municipios como Cáceres, Yondó, Yolombó, Itagüí y Puerto Triunfo, las autoridades confirmaron lesiones de mayor gravedad asociadas a la manipulación directa de voladores y otros artefactos pirotécnicos, con quemaduras de segundo y tercer grado, principalmente en manos y rostro.

UCI de quemados al límite en Antioquia

La Secretaría de Salud confirmó que, a la fecha, las unidades de quemados para adultos y niños en Antioquia se encuentran al 100 % de ocupación, un escenario que preocupa a las autoridades por la capacidad de respuesta ante nuevos casos durante el cierre de las festividades de fin de año.

Aunque no se han reportado intoxicaciones por fósforo blanco ni metanol, el sistema de salud enfrenta una alta presión asistencial derivada de este tipo de lesiones, muchas de ellas prevenibles.