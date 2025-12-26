Horóscopo de hoy, 26 de diciembre, del Profesor Salomón: Hoy es la última noche de Luna nueva

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, 26, son muy afortunadas que tienen una vida llena de prosperidad y abundancia, además, se caracterizan por su fuerza, autoridad e inteligencia. Por esto, también son personas con mucha agilidad mental y con un gran instinto para los negocios.

El número del día es el 3748, el color es el azul, la recomendación es sembrar 8 lentejas, y la fruta, la manzana roja.

Horóscopo del día 26 de diciembre

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, deben prepararse para todas las cosas buenas que le van a llegar el siguiente año, por esto, no debe dejar asuntos pendientes, ya sea relacionado con deudas con las relaciones con las demás personas, pues esto puede hacer que las cosas no fluyan como deberían.

Número del día: 3790.

Recomendación: El kit del estudiante.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas del signo libra, deben tener mucho cuidado con las energías, pues hay personas que pueden estar tratando de hacerle daño, esta es la razón de que probablemente haya sentido cosas extrañas o situaciones que no han sido las más adecuadas y que le han causado problemas.

Número del día: 5209.

Recomendación: El rompe hechizos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Para las personas de este signo, el profesor Salomón les predice un ascenso en el aspecto económico, y sentimental, relacionado con estabilidad, fortaleza y cambios. Sin embargo, debe evitar complicarse las cosas usted solo, no puede darle más importancia a lo que no lo merece.

Número del día: 1058.

Recomendación: El vino para el amor.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, tendrán mucho poder en este cierre de año, lo que les posibilitará realizar cambios y mejorar o fortalecer en el aspecto que quieran de su vida. Además, tendrán mucha energía para cerrar el año de una gran manera y esperar lo mejor del año que llega.

Número del día: 4077.

Recomendación: El cóctel de poder.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, deben seguir luchando mucho para conseguir todo lo que desean, por esto, es importante que planee todas sus metas para el siguiente año, pues estar improvisando le puede significar mucho más trabajo. Adicionalmente, le llegará algo muy favorable relacionado con su parte económica y que será de gran bendición.

Número del día: 0826.

Recomendación: El vino para el amor.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, les llegará algo importante relacionado con viajes o salidas, recuerde que esto es de gran ayuda, pues le ayuda a refrescarse y abrir la mente. Por otro lado, no debe tener miedo de nada, pues hay una protección divina que está muy pendiente de cuidarlo.

Número del día: 7908.

Recomendación: El velón del año nuevo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para el signo aries, pronto evidenciarán la llegada de una racha de cosas positivas a su vida, por lo que tendrá mucho triunfo, prosperidad y éxito. Adicionalmente, cerrará el 2025 de la mejor manera y recibirá el 2026 con muchas oportunidades que traerán gran bendición a su vida.

Número del día: 8077.

Recomendación: La champaña de brindis.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, deben soltar las cosas que no funcionaron y que no pueden cambiar, pues amarrándose a esto lo único que logra es impedir que nuevas oportunidades aparezcan en su vida. Por otro lado, debe dejar de ser orgulloso, pues esto también puede generarle algunos bloqueos.

Número del día: 0425.

Recomendación: El reventador.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, vendrán cosas importantes relacionadas con negocios y viajes, por tanto, si ha tenido dudas al respecto, no se debe preocupar, debe mantenerse firme y seguro para que todo pueda prosperar, tanto en salud como en dinero y amor.

Número del día: 1235.

Recomendación: El velón abre caminos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas del signo tauro, tendrán días llenos de abundancia y prosperidad, pero, por otro lado, el profesor Salomón le recomienda reencontrarse con el amor y reconciliarse con los demás. Por otro lado, debe asegurarse de no dejar ningún pendiente, pues es fundamental para iniciar 2026 de la mejor manera.

Número del día: 3590.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas de este signo, a pesar de que ha tenido algunas ataduras, finalmente se podrá soltar, si hubo algunas cosas que estaba esperando y no se dieron, o tardaron más de lo esperado, no debe estresarse, pues las cosas llegan cuando usted se encuentra preparado. Además, tendrá algo relacionado con finca raíz que resultará exitoso y con grandes resultados.

Número del día: 1568.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas nacidas bajo el signo capricornio, tendrán cambios relacionados con su parte laboral, ya sea en su mismo puesto o llegará una nueva oportunidad. Por otro lado, encontrará mucha tranquilidad en su parte sentimental, se reconciliará con su pareja, o aparecerá alguien que le llamará mucho la atención.

Número del día: 5963.

Recomendación: El filtro del dinero.

