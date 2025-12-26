Clausuran Proyecto de Inclusión Social 2025 “Emprender es cambiar la historia” en Santa Rosa de Lima

La Administración Municipal de Santa Rosa, liderada por el alcalde Harvis Bello, realizó la clausura del Proyecto de Inclusión Social 2025 “Emprender es cambiar la historia”, una iniciativa orientada al fortalecimiento de la economía popular, la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los vendedores de frutas y verduras del municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto benefició a 88 emprendedores pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellos mujeres, víctimas del conflicto armado, adultos mayores, población LGTBI, comunidades étnicas, personas con libertad religiosa y jóvenes, reafirmando el compromiso institucional con la equidad, la justicia social y la generación de oportunidades.

Durante el acto de clausura, la Administración Municipal hizo entrega de material de trabajo e insumos esenciales para el desarrollo de sus actividades productivas, con el propósito de apoyar, fortalecer y dignificar sus emprendimientos, mejorar sus ingresos y garantizar la sostenibilidad de sus negocios en el tiempo.

El alcalde Harvis Bello destacó que el programa responde a una apuesta por quienes viven del trabajo diario: “Decidimos priorizar a quienes, con esfuerzo y constancia, salen todos los días a buscar el sustento de sus familias. Entregarles material de trabajo no es solo un apoyo económico, es un reconocimiento a su dignidad y a su aporte al desarrollo de Santa Rosa”, expresó el mandatario.

Esta iniciativa permitió fortalecer procesos productivos que dinamizan la economía local y contribuyen al bienestar de las familias santarroseñas, consolidando una gestión enfocada en la justicia social y el crecimiento con enfoque humano.

Desde la Administración Municipal de Santa Rosa se reiteró el compromiso de seguir impulsando programas de inclusión que construyan una Santa Rosa más justa, solidaria e incluyente, donde emprender sea realmente cambiar la historia y construir futuro para todos.