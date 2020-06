Agentes de tránsito en Cartagena reclaman pago de salario

A pesar de que muchos empleados se encuentran actualmente ejerciendo su labor en teletrabajo, los agentes del DATT en Cartagena manifestaron que siguen recorriendo las calles pero con una situación difícil, a causa de los 2 meses de salario que les adeuda el distrito.

Este grupo de funcionarios encargados de la movilidad en Cartagena, manifestó que vive una situación económica difícil donde muchos de ellos, ya están quedando sin alimentos para sus hogares.

"Las tiendas no nos quieren fiar, podrán imaginarse la situación; son dos meses y vamos camino al tercero. Así mismo, tenemos una problemática con la seguridad social y a muchos no nos están atendiendo porque no han pagado", manifestó el Agente José Mercado.

De igual forma, los empleados del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, señalaron que es precaria la dotación de bioseguridad que les han entregado para prevenir el COVID-19. "No hay gel, no hay desinfección y los tapabocas que entregan valen 700 pesos" agregaron.