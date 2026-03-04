Gobierno nacional ordena devolución de $150.000 millones a usuarios de gas por cobros excesivos

Facturas de los servicios públicos // Cuentas de facturas // Gas de estufa // Agua de la llave // Getty Images

En una decisión orientada a proteger la economía de los hogares colombianos, el Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ordenó la devolución de más de $150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en todo el país.

El ministro de Minas, Edwin Palma manifestó que la medida surge tras determinar que se aplicó un incremento injustificado en la componente de transporte de las tarifas, derivado de un aumento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC).

Según los informes, mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023, dicha tasa pasó del 10,94% al 11,88%, lo que permitió a grandes empresas transportadoras como TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá) y Promigas (vinculada al Grupo Aval) elevar los costos que finalmente fueron trasladados a los consumidores

“Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, afirmó.

Finalmente, explicó que la medida esta orientada a aliviar la carga económica de las familias.