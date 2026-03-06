Nueva subasta de la DIAN: Carros de lujo y casas en Bogotá y Tolima a precios bajos

Una nueva subasta de la DIAN inicia este mes de marzo, en esta nueva oportunidad el catálogo se destaca por su diversidad de precios y tipologías. Podrá encontrar carros desde $5,2 millones o vehículos de alta gama desde los $34 millones. También podrá encontrar apartaestudios en Bogotá e incluso lotes en el Tolima.

Lea también: Beneficios por votar en Colombia 2026: Descuento en el pasaporte, reducción servicio militar y más

¿Qué son las subastas públicas de la DIAN?

Las subastas organizadas por la DIAN son un mecanismo mediante el cual se ponen a disposición del público mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono. Dichos bienes son resultado de las labores de control de la entidad, y su venta permite generar mayores recursos para la Nación, contribuyendo así al fortalecimiento de los servicios y la atención a la ciudadanía.

¿Cuándo se realizará?

Las jornadas de puja están programadas para los días 5, 6, 10, 12, 17 y 18 de marzo, ofreciendo bienes que van desde vehículos particulares con precios base de $5,2 millones hasta oficinas y lotes rurales.

Pasos para participar

Registro: Acceda a elmartillo.com.co https://www.elmartillo.com.co/inicio y registre su información básica. Como requisito, asegúrese de contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos por PSE. Si ya cuenta con registro en la plataforma, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.

Acceda a elmartillo.com.co y registre su información básica. Como requisito, asegúrese de contar con una cuenta bancaria Si ya cuenta con registro en la plataforma, simplemente ingrese con su usuario y contraseña. Exploración del catálogo: Revise detenidamente el catálogo para identificar los bienes y propiedades de su interés. Este paso es esencial para conocer las características y condiciones de la mercancía que se desea adquirir.

Revise detenidamente el catálogo para identificar los bienes y propiedades de su interés. Este paso es esencial para conocer las características y condiciones de la mercancía que se desea adquirir. Proceso de ofertas: ingrese a la Sala de Subastas Virtuales con su usuario y contraseña.

ingrese a la Sala de Subastas Virtuales con su usuario y contraseña. Realice un depósito virtual utilizando la opción de pagos seguros en línea PSE, disponible en la sección “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”.

utilizando la opción de pagos seguros en línea PSE, disponible en la sección “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”. Seleccione el lote o bien por el cual desea ofertar y el depósito virtual a utilizar.

por el cual desea ofertar y el depósito virtual a utilizar. Haga su oferta siguiendo las indicaciones del sistema, que le mostrará el margen mínimo de mejora.

siguiendo las indicaciones del sistema, que le mostrará el margen mínimo de mejora. Monitoreo y cierre: Durante la Subasta, el sistema indicará si su oferta está “Ganando” o “Perdiendo”, lo que le permitirá ajustar sus propuestas en tiempo real.

Le puede interesar: Calendario tributario marzo 2026: fechas DIAN para declarar y pagar sin sanciones

Finalización de la subasta

Una vez concluida la subasta, el sistema determinará al ganador y enviará el acta de adjudicación por correo electrónico. El ganador tendrá un plazo de cuatro días hábiles para completar el pago del saldo restante, ya sea mediante un pago virtual o una consignación en el Banco Popular. Posteriormente, la DIAN se encargará de formalizar los trámites de contrato, facturación y entrega de los bienes.

¿Qué pasa con los depósitos no ganadores?

Los depósitos realizados por los participantes que no resulten ganadores serán devueltos automáticamente a la cuenta de origen, a través de El Martillo del Banco Popular.

Precauciones contra fraudes

Se enfatiza que ningún funcionario de la DIAN, del Banco Popular o de terceros está autorizado para solicitar dinero fuera de los canales oficiales. Por ello, se recomienda estar alerta y “no dejarse engañar”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: