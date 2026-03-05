Gobierno adjudica megaproyecto vial de $8,8 billones entre El Estanquillo y Popayán

El Gobierno nacional adjudicó el proyecto vial El Estanquillo – Popayán, una obra de infraestructura con una inversión estimada de $8,8 billones que busca intervenir uno de los corredores estratégicos del suroccidente colombiano.

El tramo entre El Estanquillo y Popayán hace parte del corredor vial que conecta el sur del país con el resto del territorio nacional a través de la Troncal de Occidente, una de las rutas más importantes para el transporte de carga y pasajeros entre departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Históricamente, este corredor ha enfrentado problemas de conectividad asociados a su topografía montañosa, deslizamientos y limitaciones de capacidad vial, lo que ha afectado el transporte de mercancías y la movilidad regional. Episodios como el derrumbe ocurrido en Rosas (Cauca) en 2023, que interrumpió la vía Panamericana y aisló temporalmente el sur del país, evidenciaron la vulnerabilidad de esta conexión estratégica.

La adjudicación fue realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y corresponde a uno de los proyectos viales más grandes adjudicados en los últimos años en el país.

Puesto que, la obra fue asignada a la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, integrada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos S.A.S. (90 %) y MIA Grupo Empresarial S.A.S. (10 %), tras un proceso de evaluación técnico, jurídico y financiero.

Proyecto vial El Estanquillo – Popayán tendrá 101 km de intervención, doble calzada, túneles y puentes

El proyecto contempla 101 kilómetros de intervención en el corredor vial, incluyendo la construcción de 62,3 kilómetros de doble calzada y una serie de obras de ingeniería a gran escala.

Entre las estructuras previstas están 14 túneles que sumarán cerca de 17,9 kilómetros, además de 115 puentes vehiculares y 12 puentes peatonales, junto con nuevas intersecciones destinadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial en la región.

Este corredor forma parte de la red vial que conecta el sur del país con el interior de Colombia, particularmente para el tránsito de carga y pasajeros entre Cauca, Nariño y el centro del territorio nacional.

Obra vial en el Cauca también incluye inversión de $85.000 millones en vías terciarias rurales

Además de la infraestructura principal, el proyecto incluye una inversión cercana a $85.000 millones para mejorar y pavimentar 36,5 kilómetros de vías terciarias en el departamento del Cauca.

Estas intervenciones buscan conectar veredas y centros poblados con el nuevo corredor vial, facilitando el acceso a servicios, comercio y transporte para comunidades rurales que dependen de estas vías para su movilidad diaria.

Proyecto de infraestructura se ejecutará bajo APP durante 25 años

La obra se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y tendrá una duración estimada de 25 años, que incluyen dos años de preconstrucción, cuatro años y medio de construcción y 18 años de operación y mantenimiento del corredor vial.

Por su tamaño técnico y financiero, el proyecto se perfila como uno de los desarrollos de infraestructura más relevantes para el suroccidente colombiano en las próximas décadas.

Una obra clave para la movilidad entre el sur y el centro del país

De acuerdo con la información oficial del proyecto, el nuevo corredor vial podría reducir los tiempos de viaje y mejorar el flujo de transporte de carga y pasajeros, beneficiando potencialmente a más de un millón de habitantes del suroccidente colombiano.

La modernización de este tramo busca fortalecer la conexión entre el sur del país, los puertos del Pacífico y los principales centros económicos del interior, en un corredor considerado estratégico para la logística y la integración regional.

Además que, aumentar la capacidad de la vía y mejorar la resiliencia del sistema de transporte frente a eventos naturales que históricamente han afectado la movilidad en esta región del país.

