Inflación anual en Colombia, a corte de febrero, se ubicó en el 5.29%

La inflación anual en Colombia al cierre de febrero se desaceleró hasta el 5.29%, según confirmó Piedad Urdinola, directora del DANE. Esta cifra representa una leve reducción respecto al 5.35% registrado en enero del mismo año, reflejando una tendencia positiva en el control de precios pese a presiones estacionales.

En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,29%. El comportamiento anual del IPC total en febrero de 2026 (5,29%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,61%, siendo esta la mayor variación anual. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (14,69%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (10,07%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,58%).

En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor fue del 2.27% y en el segundo mes del año del 1.08%.

El resultado de la inflación en febrero estuvo por debajo de los esperado por parte de los analistas del mercado.