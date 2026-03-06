Inflación anual en Colombia, a corte de febrero, se ubicó en el 5.29%
En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor llegó a 2.27%
La inflación anual en Colombia al cierre de febrero se desaceleró hasta el 5.29%, según confirmó Piedad Urdinola, directora del DANE. Esta cifra representa una leve reducción respecto al 5.35% registrado en enero del mismo año, reflejando una tendencia positiva en el control de precios pese a presiones estacionales.
En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,29%. El comportamiento anual del IPC total en febrero de 2026 (5,29%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.
La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,61%, siendo esta la mayor variación anual. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (14,69%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (10,07%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,58%).
En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor fue del 2.27% y en el segundo mes del año del 1.08%.
El resultado de la inflación en febrero estuvo por debajo de los esperado por parte de los analistas del mercado.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...