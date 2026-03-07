Prosperidad Social suspende pagos por elecciones: ¿Cuándo reinician las transferencias de subsidios?

Con la llegada de la jornada de elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026, la mayoría de los organismos estatales preparan cierres y restricciones en sus servicios.

Así es el caso del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de administrar las ayudas y auxilios económicos del Gobierno, canalizados a diferentes grupos vulnerables a través de los programas establecidos para este fin.

Uno de estos programas es Colombia Mayor, que beneficia a personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad. Con la llegada de las elecciones, los participantes deberán estar atentos en caso de no haber reclamado aún el primer ciclo de 2026.

¿Habrá pagos de Colombia Mayor durante elecciones?

El DPS anunció a las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor que, debido a las elecciones legislativas, implementó “medidas de blindaje electoral” que impactan directamente la entrega de transferencias monetarias.

Así las cosas, como parte de estas medidas, la entidad confirmó que el sábado 7 y domingo 8 de marzo no estarán habilitados los puntos de entrega del programa Colombia Mayor.

Las entregas continuarán, al finalizar la jornada de elecciones, el próximo lunes 9 de marzo.

Con esto se busca, según Prosperidad Social, evitar inconvenientes durante la jornada electoral, prevenir aglomeraciones y contribuir a que las votaciones se lleven a cabo con normalidad.

¿Cuándo pagan Colombia mayor en el 2026?

Actualmente, el DPS lleva a cabo la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en los puntos autorizados en todo el país.

Se trata de una entrega doble para los beneficiarios, que inició el pasado 27 de febrero, dado el retraso en la distribución del último ciclo de 2025, el cual finalizó en enero de este año.

De esta manera, siguiendo el calendario difundido por Prosperidad Social, los siguientes pagos serían en estas fechas:

Ciclo 2: 25 de marzo

25 de marzo Ciclo 3: 22 de abril

22 de abril Ciclo 4: 20 de mayo

20 de mayo Ciclo 5: 17 de junio

17 de junio Ciclo 6: 29 de julio

¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor en 2026?

Dependiendo del perfil del beneficiario, los siguientes son los montos establecidos para las transferencias de Colombia Mayor en 2026:

Mayores de 60 años (mujeres): $230.000

$230.000 Mayores de 65 años (hombres): $230.000

$230.000 Menores de 65 (hombres) y menores de 60 años (mujeres): $ 80.000

$ 80.000 Hombres y mujeres menores de 80 años (solo en Bogotá): $130.000

¿Cómo serán las transferencias de Colombia Mayor en 2026?

Recientemente, Prosperidad Social anunció la adjudicación como nuevo operador para transferencias monetarias de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

Con esta decisión, los beneficiarios de programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA tienen ahora a disposición más de 31.000 puntos directos, en 1.108 municipios repartidos en los 32 departamentos del país.