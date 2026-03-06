Así cerró la semana el café: cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY 6 de marzo de 2026

El café es una de las materias primas más importantes del comercio colombiano. Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.

Bajo este contexto, los agricultores Colombianos, en búsqueda de establecer precios favorables para la carga de café, toman como referencia las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, además de las tasas de cambio del dólar.

Con estos mercados en cuenta, la FNC luego se encarga de garantizar un precio justo para los productores del país.

Por esta razón, la entidad cafetera publica a diario un informe oficial que sirve como referencia para la comercialización del café en el país y permite a los caficultores tomar decisiones informadas sobre la venta de su producto.

Este es el precio del café para HOY 6 de marzo de 2026 en Colombia

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 6 de marzo de 2026 se cotizará en 2,223,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un cierre de los mercados al alza, pues ayer la carga se cotizó en 2,192,000 pesos. Esta situación se ha convertido en una constante, si se toma como referencia el precio con el que el café inicio la semana (2,146,000 pesos COP); lo cual resulta beneficioso para los agricultores y exportadores del producto nacional.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 6 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 6 de marzo son: