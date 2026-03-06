Estos son los productos que más compran los colombianos digitalmente: hubo récord en ventas en 2025

El comercio electrónico en Colombia alcanzó su punto más alto en 2025, con crecimiento en transacciones y ventas, lo cual confirma que comprar en línea ya es un hábito en los colombianos.

Este tipo de venta cerró el año alcanzando 684 millones de pesos en transacciones y $145 billones en ventas, la cifra más alta registrada desde 2019, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

La entidad aseguró que frente a 2024, el número de compras aumentó 19,9%, al pasar de 57 millones a 68 millones de transacciones.

Aunque el ritmo ya no es tan acelerado como en los años de pandemia, cuando el comercio digital explotó por necesidad, el mercado muestra ahora una expansión más sólida y constante que permite tener estabilidad dentro del mercado.

El último trimestre del año ratificó esa tendencia, ya que entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron 188 millones de operaciones, 18% más que en el mismo periodo de 2024. Lo que significa que las ventas sumaron $39 billones, con un crecimiento anual de 11,8%.

Compramos más veces, pero montos más pequeños

Al respecto, María Fernanda Quiñones, la presidenta ejecutiva de la CCCE, aseguró que “más que crecimientos coyunturales, vemos una adopción estructural del canal digital, con consumidores que compran con mayor frecuencia y empresas que amplían su oferta de productos y servicios en línea”, afirmó.

Le puede interesar: ¿Reformas del Gobierno están afectando el turismo en Colombia? Cotelco reveló impacto en el sector

De acuerdo con los indicadores del comportamiento del comercio digital, el documento muestra factores como el ticket promedio, que es un indicador clave de rendimiento (KPI), que representa el monto de dinero que una persona gasta en cada compra por un tiempo determinado.

En 2019, antes de la pandemia, cada compra en línea rondaba los $330 mil y en 2025 bajó a $212 mil, una reducción acumulada de 35%. Solo frente a 2024 cayó 7%.

¿Qué significa esto? los colombianos ya no entran a internet únicamente para hacer grandes compras, como electrodomésticos o viajes. Ahora también adquieren productos y servicios cotidianos, con montos más bajos, pero con mayor frecuencia.

Eso no impide que haya sectores con compras de alto valor, pues los tickets promedio más elevados se registraron en Seguros ($994 mil), Educación ($928 mil) y Turismo ($908 mil), categorías que suelen implicar pagos más grandes por transacción.

Al mismo tiempo, la CCCE presentó las categorías con mayor participación, donde la Tecnología encabezó el ranking con 17% del total en 2025. Le siguieron Otras de Retail (11%) y Transporte (10%), sectores donde el precio por unidad suele ser mayor.

En cuanto a la cantidad de operaciones, el entretenimiento concentró el 25% de las transacciones, lo que refleja compras frecuentes y de menor valor, mientras que la tecnología también tuvo un peso fuerte en número de compras, con 24%.

Todo esto enmarca el comercio en distintos públicos objetivos, que lo conforman personas que compran desde boletas o servicios digitales, hasta dispositivos electrónicos y viajes.

Un mercado cuatro veces más grande

El balance de 2025 dice que “el comercio electrónico ya es un habilitador clave del desarrollo económico y la competitividad empresarial del país, donde el crecimiento sostenido del canal digital refleja una mayor confianza del consumidor, una adaptación empresarial más acelerada y una transformación estructural en los hábitos de compra, lo cual genera gran impacto para la economía colombiana”.