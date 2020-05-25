Bucaramanga

Más de 2 mil internos de la cárcel de mediana y máxima seguridad Palogordo en Girón se unieron a la iniciativa de donar su cena durante seis días para ayudar a la gente que lo necesita en esta pandemia.

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La idea es liderada por un grupo de jóvenes bajo la campaña Teletón SOS por Girón que en su necesidad de recolectar ayudas para las familias que más han salido afectadas por el aislamiento decidieron vincular a los reclusos de esta penitenciaría.

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Elkin Núñez, director de la campaña señaló que fue una propuesta que se llevó a la penitenciaria e internos de varios patios, presos políticos y paramilitares, escucharon de esta idea y se unieron para entregar la comida.

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Durante casi una semana que duró la iniciativa más de 300 mercados lograron recolectar entre las comidas que se dejaron de servir a estos internos.