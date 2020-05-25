En plena pandemia piden desalojar gimnasios

Bucaramanga

Caracol Radio conoció la historia de un gimnasio localizado en Cabecera, Bucaramanga donde la inmobiliaria les exigió la entrega del inmueble por falta de pago del arriendo.

A pesar de la orden del Gobierno Nacional de prohibir los desalojos en plena pandemia, esta situación se presenta en la ciudad.

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Omar Tami, presidente de la Asociación de Gimnasios de Bucaramanga explicó que este sector se ha visto en la obligación de acudir a términos legales y con abogados evitar que los saquen.

“Tenemos una preocupación bastante grande. Nosotros vivimos del día a día y hace más de tres meses no podemos abrir nuestros negocios. Con abogados conocedores del tema hemos llegado a acuerdos como plazos en el pago o descuentos del 30% o 50%. En casos, las deudas superan los $30 millones sin contar los servicios públicos que también es inexplicable porque llegan caros y no estamos haciendo usos de ellos” añadió Tami.

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En lo corrido del inicio del aislamiento en Bucaramanga se han cerrado más de una decena de gimnasios y lo que piden es que se abra con un pico y cédula.

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El presidente de Asogym presentó una propuesta ante la gobernación de reabrir los gimnasios por grupos no menos de 15 personas, con el distanciamiento social y por una hora.