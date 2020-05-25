Bucaramanga

Los familiares de Maria Lourdes Fonseca, una mujer que falleció el pasado 20 de mayo por un paro respiratorio, denunciaron a Caracol Radio que las autoridades de salud de Barrancabermeja, cremaron su cuerpo sin la autorización de los parientes.

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Además, que este procedimiento lo habrían hecho sin que llegaran los resultados de la COVID – 19 luego de ser trasladada a la clínica Magdalena.

Su hijo Emiro José Arias, indicó que los exámenes de la COVID - 19 arrojaron negativo y la entidad médica no le da razón de porqué tomaron esta determinación.

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"Salió un médico diciendo que no se puede hacer nada, que había fallecido, salió sin protocolos de seguridad. Al día siguiente nos enteramos que su cuerpo fue trasladado para cremarlo por posible COVID- 19, tengo la prueba y salió negativa, mi mamá fue cremada y nadie nos dijo nada, llamé a la cínica Magdalena a pedir una explicación y un auditor solo me dice; ya está muerta, qué podemos hacer".

Con pruebas como exámenes, los familiares de la paciente interpondrán una denuncia en la Fiscalía