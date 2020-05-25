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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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Más de 15 mil comparendos por violar la cuarentena

Desde que se comenzó a activar la economía, la movilidad de personas y transporte público en el área metropolitana ha aumentado en un 70%.

Más de 15 mil comparendos se han realizado por violar la cuarentena

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El 98% de los comparendos que se han impuesto a la comunidad en los meses de marzo, abril y mayo se debe a la violación del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional.

Lunes festivo podrá salir con su pico y cédula

El general Luís Ernesto García, comandante de la policía de Bucaramanga, resaltó que las faltas a la norma han sido por realizar fiestas, salir en los días no debidos de pico y cédula, entre otras.

"De esos 16.884 comparendos, se han aplicado 15. 351, esto quiere decir que casi el 98% de comparendos que ha impuesto la Policía por violación en comportamientos  a convivencia, la mayoría ha sido por violación del confinamiento". 

En Bucaramanga ya preparan el regreso a clases

Desde que comenzaron a activarse las economías, en el área metropolitana se ha activado en un 70% la movilidad de personas y que el uso del transporte publico

 

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