Aumentan controles en carreteras de Santander
A la fecha se han registrado más de 340 comparendos y varios capturados por no respetar el toque de queda en Santander.
Aumentan controles en carreteras de Santander
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Bucaramanga
En los 99 puntos de control que están desplegados en Santander se realizan varias visitas por parte de las autoridades como Policía y Ejército para supervisar quiénes ingresan y salen del departamento, además para mantener el cierre de frontera y evitar la propagación del virus.
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Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, señaló que a la fecha se han realizado 375 comparendos en las vías por violar el confinamiento y también se registran capturas por no respetar los decretos.
Más de 15 mil comparendos se han realizado por violar la cuarentena
" Se hace control de tamizaje a personas que llegan al departamento o que transitan por estos corredores, los controles que hemos hecho son en el sur de Santander, Magdalena Medio, frontera con Norte de Santander , con el sur del César y al interior de nuestro departamento".
Por la vía a Barrancabermeja varias personas han ingresado al departamento y esto ha hecho que, al parecer, los casos de coronavirus aumenten rápidamente en el puerto petrolero.