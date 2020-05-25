Aumentan controles en carreteras de Santander

Bucaramanga

En los 99 puntos de control que están desplegados en Santander se realizan varias visitas por parte de las autoridades como Policía y Ejército para supervisar quiénes ingresan y salen del departamento, además para mantener el cierre de frontera y evitar la propagación del virus.

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Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, señaló que a la fecha se han realizado 375 comparendos en las vías por violar el confinamiento y también se registran capturas por no respetar los decretos.

Más de 15 mil comparendos se han realizado por violar la cuarentena

" Se hace control de tamizaje a personas que llegan al departamento o que transitan por estos corredores, los controles que hemos hecho son en el sur de Santander, Magdalena Medio, frontera con Norte de Santander , con el sur del César y al interior de nuestro departamento".

Por la vía a Barrancabermeja varias personas han ingresado al departamento y esto ha hecho que, al parecer, los casos de coronavirus aumenten rápidamente en el puerto petrolero.