En Bucaramanga ya preparan el regreso a clases

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Bucaramanga

La constitución de un grupo del cual harán parte delegados de las secretarías de Salud, Interior, Desarrollo Social y la Dirección de Tránsito es el primer paso para preparar el regreso a clases en Bucaramanga a partir de agosto próximo bajo la modalidad de presencialidad con alternancia.

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Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de Educación de la capital de Santander dijo a Caracol Radio que el comité quedará constituido esta semana. El equipo de trabajo deberá definir aspectos esenciales de acuerdo con los lineamientos que entregará el ministerio del ramo.

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Sin embargo, ya se conocen algunos de los aspectos que deberán ser modificados para el retorno a las aulas de los escolares. Por ejemplo:

*Tamaño de los grupos: en algunos casos en los colegios de Bucaramanga el número de estudiantes por salón llega a 40.

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*Horarios: Podría haber flexibilidad en materia de jornadas de estudio, así como en los tiempos de entrada y de salida de las instituciones educativas.

*Coordinación de transporte: Como ocurre en el sistema masivo, Metrolínea lasrutas escolares deberán llevar un menor número de pasajeros.

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*Protocolos a seguir en caso de que ocurran casos de contagio de estudiantes.

Asimismo, las autoridades educativas deben tener información concreta sobre las historias familiares, dinámicas de alimentación escolar y el ajuste de espacios lúdicos de los estudiantes.

Durante el puente festivo, Fecode publicó un comunicado de varios puntos frente a la pretensión del gobierno de reanudar las clases. El sindicato de maestros dice que se hace necesario que haya una declaratoria de emergencia educativa, para enfrentar de manera adecuada la crisis que en educación ha generado la pandemia.