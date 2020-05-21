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11 ago 2026 Actualizado 00:10

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Medimás ha hecho seguimiento a 800 casos sospechosos de COVID-19

En Santander esta EPS ha realizado 76 pruebas a pacientes, de las cuales dos salieron positivas.

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La EPS con más afiliados en el departamento, con más de 186 mil usuarios, anunció que desde que comenzó la pandemia se han realizado más de 76 pruebas de COVID-19 y en este momento hay cerca de mil pacientes a los que se les hace seguimiento por presentar síntomas de posible coronavirus.

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Édgar Maldonado, director médico de Medimás indicó que de esos casos dos han salido positivos.

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"La entidad dio a conocer que en los primeros meses del 2020 se han garantizado más de 319 mil servicios médicos, al igual que 831 seguimientos por covid 19 en el departamento. De ese total de seguimientos en medio de la emergencia, 135 permanecen activos" dijo el médico.

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Medimás es una de las EPS, al igual que Colsanitas y Sura, que en Santander tienen laboratorios particulares que están realizando pruebas de coronavirus.

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