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11 ago 2026 Actualizado 00:10

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Con protocolos de bioseguridad reinicia la construcción de ciclorruta

El primero de junio del presente año iniciaría una segunda etapa de este proyecto.

Con protocolos de bioseguridad reinicia la construcción de ciclo ruta

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Son dos zonas en donde se inició la construcción de la ciclorruta, la primera, que es la continuación de la carrera 21, también la calle 9na, que viene desde las carreras 27 hasta la 15.

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Esta primera parte también incluye la reactivación de la obra  en  el Bulevar Santander. Posteriormente se iniciará con la calle 33 y carrera 21 a intervenir en su totalidad.

Según Iván Oswaldo Ballesteros, supervisor de la obra, ya se tiene todo listo en cuanto a los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID  -19. 

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"La semana pasada trabajamos en la implementación del protocolo, en la vinculación del personal y esta semana empezamos con obras  físicas, en la continación de la calle novena que viene desde la UIS,  carrera 27 hasta la carrera 15, se esta reiniciando el Bulevar Santander y luego con la calle 33  y la carrera 21, el grupo numero dos, está haciendo la certificación con los protocolos pero la implementación de esta parte dos iniciaría en junio".

Hasta el momento ya hay construidos 2,6 kilómetros de ciclorruta  que va desde la Universidad Industrial de Santander, UIS, luego conecta con la Biblioteca Gabriel Turbay. También está habilitado el tramo en la avenida La Rosita.

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