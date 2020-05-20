VIDEO: Motociclista arrolló a un Policía

Bucaramanga

En video quedó captado el momento exacto en el que un conductor de motocicleta, atropella a un agente de tránsito de Bucaramanga, mientras se desarrollaba un operativo en contra del transporte informal.

Contraloría le pone la lupa a Cohosán por viaje a México

La pieza audiovisual muestra cómo en un semáforo en rojo el motociclista se lleva por delante al uniformado hasta dejarlo en el piso, sin embargo , en el forcejeo de no dejarlo escapar, el conductor deja el automotor y sale corriendo de la zona.

La persona que iba a máxima velocidad alcanzó a huir del lugar de los hechos, pero , minutos después, las autoridades lograron capturarlo y la moto fue inmovilizada.

Policía ocupó un sector de Girón donde actúa el microtráfico

El uniformado se resulto con heridas leves y actualmente se recupera de ellas.