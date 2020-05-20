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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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ACCIDENTE

VIDEO: Motociclista arrolló a un Policía

Los hechos se dieron en medio de operativos en contra del transporte informal.

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En video quedó captado el momento exacto en el que un conductor de motocicleta, atropella a un agente de tránsito de Bucaramanga, mientras se desarrollaba un operativo en contra del transporte informal. 

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La pieza audiovisual muestra cómo en un semáforo en rojo el motociclista se lleva por delante al uniformado hasta dejarlo en el piso, sin embargo , en el forcejeo de no dejarlo escapar, el conductor deja el automotor y sale corriendo de la zona. 

La persona que iba a máxima velocidad alcanzó a huir del lugar de los hechos, pero , minutos después, las autoridades lograron capturarlo y la moto fue inmovilizada.

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El uniformado se resulto con heridas leves y actualmente se recupera de ellas. 

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