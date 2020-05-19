Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, ha actuado de forma oportuna en varios casos denunciados recientemente y que han sido de público conocimiento en esta temporada de aislamiento.

Por lo anterior, se abrieron investigaciones en los departamentos de Santander, Atlántico., Valle del Cauca y Bogotá, que estarán a cargo de fiscales y policía judicial por delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

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El caso de Santander, está relacionado con actos sexuales con animal. Los hechos se presentaron en el municipio de San Gil, donde fue capturado en flagrancia un ciudadano mientras realizaba actos sexuales con una perra de raza pitbull, siendo puesto el agresor a disposición de la URI del municipio.

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La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie casos como estos en los que se pone en riesgo la vida de los animales. Los canales habilitados son el sistema de denuncia virtual Adenunciar que se encuentra en la página www.fiscalia.gov.co, la línea 122 y el correo electrónico denunciaanonima@fiscalia.gov.co