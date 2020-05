Hipertensión, factor de riesgo de complicaciones de COVID-19 en Cartagena

Las cifras en la capital de Bolívar, Colombia y a nivel mundial han demostrado que la hipertensión o presión arterial alta se constituye en un factor de riesgo para las complicaciones por COVID-19. Por eso, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), hace un llamado especial de autocuidado a esta población.

“La hipertensión es una patología que puede no manifestar signos, ni síntomas mientras va dañando órganos blancos (riñón, corazón, cerebro y ojos) hasta desencadenar infartos, trombosis, accidentes cerebrovasculares, isquemias y enfermedad renal. Por eso, es también conocido como el enemigo silencioso. En Cartagena hay 81.460 personas hipertensas, de los cuáles más del 50% están entre los 45 y 60 años (42.300)”, informó Johana Bueno, directora (e) del DADIS.

Por su parte, Auxiliadora Vergara, líder del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del DADIS instó a la población a “mantenerse especialmente aislados y salir lo menos posible, es vital que continúen con sus tratamientos y con sus controles periódicos. Recuerden trabajar, tener y mantener un peso saludable, incorporar y mantener hábitos de vida saludable como alimentación sana (alta en frutas y verduras, baja en carbohidratos y evitar las grasas trans), reducir el consumo de sal es clave, además de la actividad física, al menos 150 semanales (30 minutos, 5 días a la semana), dile no al tabaquismo”.

Conoce tus números

“Es que venía caminando por eso la tengo alta”, “Es que cuando vi el tensiómetro me asusté y se me subió” (hipertensión de bata blanca), son expresiones comunes que deben alertar a la población. La presión arterial no debe superar los 135/85 mmHg, a partir de 140/90 requiere chequeos.

Para controlar la presión arterial desde tu casa, también se recomienda la utilización de aparatos automáticos que tengan validación nacional e internacional.

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud

Si usted es mayor de 18 años, llame a su EPS o IPS y solicite su consulta de promoción y mantenimiento de la salud donde el médico deberá tomarle la presión y autorizar de exámenes de colesterol. También, si lo requiere, a través de su EPS puede solicitar el tratamiento del programa de cesación de tabaco.