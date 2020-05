Gobernación de Boyacá nos dejó aguantando hambre: estudiantes en Pamplona

Jóvenes boyacenses denuncian que la gobernación de Boyacá no hizo ninguna ayuda humanitaria para traer de regreso a todos los estudiantes ‘varados’ en Norte de Santander: solamente se llevaron a 34 que pudieron pagar sus pasajes de vuelta, y dejaron a alrededor de 100 universitarios que hoy aguantan hambre en cuarentena.

Aunque la gobernación de Boyacá habló de una ayuda humanitaria para lograr la reunificación familiar de 34 estudiantes de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander hasta Boyacá, para que pudieran pasar la cuarentena extendida en sus hogares de origen, debido a la precaria condición económica en la que se encontraban, al parecer estos jóvenes pudieron regresar porque ellos mismos costearon su retorno.

El descontento es porque, según las denuncias, pese a que se enviaron listados completos de los estudiantes boyacenses en condición de vulnerabilidad, que en número superaban los 100 estudiantes, solamente pudieron regresar 34, 2 de los cuales resultaron positivos para covid 19, y alrededor de un centenar de universitarios, todavía siguen atrapados en pamplona, debiendo arriendos, y aguantado hambre.

Alejandro Prieto, uno de los universitarios que aún se encuentra “atrapado” en Pamplona, sostuvo en Caracol Radio que: “según conocemos, los estudiantes que viajaron en un bus que no sabemos cómo se gestionó, porque normalmente cuando se hacen este tipo de reunificaciones familiares, también se debe contar con el apoyo de la universidad, y no conocemos ese acercamiento. Lo que sí sabemos es que quienes abordaron ese bus, lo hicieron porque pudieron pagar cada uno alrededor de 120.000 pesos. Entonces nos quedamos acá, quienes no pudimos pagar, pese a que desde hace mucho tiempo estamos rogando ayuda a la gobernación para que nos apoyen a volver, hemos hecho listas, hemos hecho solicitudes formales a muchos lugares y no nos dan ayuda”.

Añadió el universitario, desde su confinamiento, que “no nos parece justo que mientras otras gobernaciones como la del atlántico, la de Casanare, la del Huila dentro de otras, mandaron todos los buses necesarios, con los cupos necesarios, y sin cobrarle un peso a nadie por tratarse de una ayuda humanitaria para regresar a casa a pasar la cuarentena por la pandemia, la gobernación de Boyacá no nos lance una mano en este momento. Es que nuestros padres no han podido trabajar por la pandemia, no nos han podido enviar dinero para subsistir, nosotros tampoco podemos trabajar para ayudarnos, no podemos salir, muchos debemos más de 2 o 3 meses de arriendo y nos están diciendo que tenemos que desalojar, tenemos hambre, y fuera de eso, hay otros que ni tienen recursos como computadores para poder seguir estudiando, la situación realmente se pasó de castaño a oscuro, de verdad necesitamos ayuda”.

Mientras la gobernación de Boyacá responde por esta situación, mantiene a los 34 estudiantes que regresaron a Boyacá, aislados obligatoriamente en un hotel a las afueras del municipio de Paipa (Boyacá), pues hace parte del manejo epidemiológico que debe hacerse, al encontrarse a 2 jóvenes infectados con Coronavirus, y la idea es evitar la propagación del virus.