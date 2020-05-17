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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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Salud y bienestar
JUDICIAL

Ya son 10 los moteles sellados por incumplir cuarentena

Un reciente operativo dejó un establecimiento sellado. La semana pasada se sancionaron nueve.

Ya son 10 los moteles sellados por incumplir cuarentena

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Bucaramanga

El grupo caza infractores de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un nuevo operativo dejando otro motel sellado. Este establecimiento está ubicado en la carrera 18 entre calles 54 y 55.

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Uniformados llegaron tras hacerle seguimiento a varias denuncias de la comunidad. Lo que identificaron las autoridades es que en el lugar se prestaba la atención con cita previa. Las personas llamaban y agendaban para que les brindaran el servicio.

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Dentro del establecimiento se encontró a tres parejas, que a parte de recibir un comparendo por incumplir cuarentena y toque de queda, les fue inmovilizado los vehículos en los que transitaban.

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Con este ya son 10 los moteles sellados en Bucaramanga, operativos realizados la semana pasada habían permitido multar nueve más por estar prestando el servicio sin autorización.

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