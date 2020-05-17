Ya son 10 los moteles sellados por incumplir cuarentena

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Bucaramanga

El grupo caza infractores de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un nuevo operativo dejando otro motel sellado. Este establecimiento está ubicado en la carrera 18 entre calles 54 y 55.

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Uniformados llegaron tras hacerle seguimiento a varias denuncias de la comunidad. Lo que identificaron las autoridades es que en el lugar se prestaba la atención con cita previa. Las personas llamaban y agendaban para que les brindaran el servicio.

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Dentro del establecimiento se encontró a tres parejas, que a parte de recibir un comparendo por incumplir cuarentena y toque de queda, les fue inmovilizado los vehículos en los que transitaban.

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Con este ya son 10 los moteles sellados en Bucaramanga, operativos realizados la semana pasada habían permitido multar nueve más por estar prestando el servicio sin autorización.