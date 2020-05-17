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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Ciencia y medio ambiente
SALUD

VIDEO: Barrancabermeja está en búsqueda de casos de COVID-19

En Barrancabermeja se está hiendo por los barrios buscando casos de Coronavirus. La estrategia ya dejó resultados.

Bucaramanga
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El alcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach señaló que los casos activos de COVID-19 que se han reportado durante este fin de semana, que ya suman 7, se debe a una búsqueda activa que vienen realizando en barrios de la ciudad.

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La estrategia es realizar pruebas a personas asintomáticas, "Barrancabermeja es la primera ciudad que está realizando esta búsqueda para controlar que el virus no ese expanda. Una vez se identifican los casos, estas personas se aíslan", dijo Eljach.

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Las pruebas se están procesando en el laboratorio de Ecopetrol, en las últimas semanas se han realizado 800 muestras.

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