Aplican comparendos a siete personas por irse a paseo de olla

Bucaramanga

Siete personas que decidieron violar la cuarentena este sábado para irse de paseo de olla a una cascada en Piedecuesta, fueron multadas por la Policía.

Confirman cinco nuevos casos de COVID-19 en Santander

El hecho ocurrió en la sector 'El reventón' de la estación de servicio El Molino hacia arriba. La comunidad de la zona alertó a las autoridades de la presencia de un grupo de personas que sin medidas de protección se acercaban con ollas al afluente.

Cierran puente que comunica a Barrancabermeja con Yondó

Una patrulla llegó hasta el lugar y tras verificar la información procedieron a devolverlos hasta sus residencias.