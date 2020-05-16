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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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JUDICIAL

Aplican comparendos a siete personas por irse a paseo de olla

El hecho ocurrió este sábado en Piedecuesta.

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Siete personas que decidieron violar la cuarentena este sábado para irse de paseo de olla a una cascada en Piedecuesta, fueron multadas por la Policía.

Confirman cinco nuevos casos de COVID-19 en Santander

El hecho ocurrió en la sector 'El reventón' de la estación de servicio El Molino hacia arriba. La comunidad de la zona alertó a las autoridades de la presencia de un grupo de personas que sin medidas de protección se acercaban con ollas al afluente.

Cierran puente que comunica a Barrancabermeja con Yondó

Una patrulla llegó hasta el lugar y tras verificar la información procedieron a devolverlos hasta sus residencias.

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