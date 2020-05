Estudiante denuncia agresión sexual por parte de un exconcejal

Natalia Archila estudiante de tercer semestre de comunicación social denunció que fue acosada sexualmente por un exconcejal de San Gil. Según la joven los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo cuando se encontraba realizando practicas en una emisora comunitaria.

En las mismas instalaciones se encontraba el exconcejal Juan Carlos Sánchez Cominos, quien luego de preguntarle con quien se encontraba, habría procedido a acosarla.

"Este tipo es un asqueroso me empezó a sobar los hombros, le pido que me deje y me agarra la fuerza a besarme y a restregarme sus partes íntimas. Le grité que se fuera que me dejara", dijo la joven.

Minutos después el hombre vuelve a ingresar a la cabina y siguen los acosos, "después me coge por la espalda, otra vez pasa sus partes íntimas por mi cola. Otra vez le digo que se vaya que voy a decirle a un celador que está al lado", agregó la estudiante.

El hombre fue denunciado ante la Fiscalía.

Otro caso

Este no es el único caso que tiene el exconcejal por este tipo de hechos, incluso fue denunciado penalmente por otra periodista, quien se desempeñaba como jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil.

Se trata de la comunicadora Diana Cantillo quien señaló que los hechos ocurrieron desde febrero de 2019, y a la fecha la Fiscalía no ha sido efectiva porque no se ha avanzado en el proceso

"Lamentable que la justicia no actúe porque se presta para que el hombre siga cometiendo estos hechos", dijo la comunicadora.

Caracol Radio se contactó con el implicado quien señaló que las declaraciones las daría su apoderado; sin embargo, tras marcarle insistentemente al abogado, no ha sido posible tener su respuesta.