Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar confirmó que se presentan dos nuevos casos de COVID-19 en el departamento.

Le puede interesar: Cinco miembros del ELN muertos en bombardeo del Ejército



Se trata de dos hombres quienes permanecen en Barrancabermeja. Uno de ellos es oriundo de este municipio; el otro de 38 años viene proveniente de Acacías, Meta bajo la orden laboral de una empresa contratista que según el mandatario ha violado todos los protocolos de seguridad.

Lea también: Fenalco Santander pide que se abran centros comerciales

El ministerios de Salud tiene confirmados 43 casos positivos de COVID-19 en Santander, porque el hombre que venía de Acacías, Meta y esta en Barrancabermeja fue registrado como positivo en ese departamento. Además, hay tres personas han fallecido y 36 se han recuperado.