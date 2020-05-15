A 43 ascienden los casos de COVID-19 en Santander
El gobernador confirmó que hay dos nuevos casos que están en Barrancabermeja, sin embargo uno de ellos fue registrado en el Meta.
Bucaramanga
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar confirmó que se presentan dos nuevos casos de COVID-19 en el departamento.
Le puede interesar: Cinco miembros del ELN muertos en bombardeo del Ejército
Se trata de dos hombres quienes permanecen en Barrancabermeja. Uno de ellos es oriundo de este municipio; el otro de 38 años viene proveniente de Acacías, Meta bajo la orden laboral de una empresa contratista que según el mandatario ha violado todos los protocolos de seguridad.
Lea también: Fenalco Santander pide que se abran centros comerciales
El ministerios de Salud tiene confirmados 43 casos positivos de COVID-19 en Santander, porque el hombre que venía de Acacías, Meta y esta en Barrancabermeja fue registrado como positivo en ese departamento. Además, hay tres personas han fallecido y 36 se han recuperado.