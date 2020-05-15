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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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SALUD

A 43 ascienden los casos de COVID-19 en Santander

El gobernador confirmó que hay dos nuevos casos que están en Barrancabermeja, sin embargo uno de ellos fue registrado en el Meta.

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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar confirmó que se presentan dos nuevos casos de COVID-19 en el departamento. 

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Se trata de dos hombres quienes permanecen en Barrancabermeja. Uno de ellos es oriundo de este municipio; el otro de 38 años viene proveniente de Acacías, Meta bajo la orden laboral de una empresa contratista que según el mandatario ha violado todos los protocolos de seguridad. 

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El ministerios de Salud tiene confirmados 43 casos positivos de COVID-19 en Santander, porque el hombre que venía de Acacías, Meta y esta en Barrancabermeja fue registrado como positivo en ese departamento.  Además, hay tres personas han fallecido y 36 se han recuperado.

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