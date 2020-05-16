Bucaramanga

Las universidades de Santander que integran de la corporación Unired anunciaron que buscan la posibilidad de comenzar el segundo semestre académico del 2020 desde los salones de clase.

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Esto tiendo como base los requerimientos dispuestos por el ministerio de Salud y todas sus políticas para garantizar el no contagio de los alumnos y su personal.

El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya Bozzi indicó que se están aunando esfuerzos y analizando el comportamiento de cada universidad para adoptar medidas.

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Entres está por ejemplo mira en los campus cuánta capacidad instalada tiene cumpliendo con las normas de distanciamiento en los salones; el personal de vigilancia que estará tomando la temperatura y definir las rutas de entrada y salida para evitar aglomeraciones.

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“Estamos mirando para que en agosto cuando se inicia el semestre se vaya ganando esa presencialidad, porque es muy importante el tema de los laboratorios y las prácticas que tienen las carreras para que los estudiantes puedan terminar de manera exitosa ese nivel de educación de calidad” expresó.

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La Unab anunció que adoptó varias medidas que representan un alivio económico para las familias de los estudiantes que se han visto más afectados por esta pandemia. Aseguró que se creó la estrategia FlexiUNAB para dar plazos de hasta en los pagos de la matrícula de este semestre.