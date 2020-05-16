Santandereano es nuevo secretario de Educación del Magdalena

Bucaramanga

El ex director del Sena y ex aspirante a la gobernación de Santander, David Hernando Suárez Gutiérrez, oriundo de Málaga, provincia de García Rovira es el nuevo secretario de Educación del departamento del Magdalena.

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Su designación se produjo en medio de los primeros cambios ordenados por el mandatario seccional de este departamento de la costa Atlántica, Carlos Caicedo. De Suárez no se habían tenido noticias desde que terminó la campaña política en octubre de 2019.

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Suárez Gutiérrez estuvo como director del Sena en su municipio y luego pasó a manejar la institución en Santander durante varios años. Luego de dejar el cargo, colaboró en el gobierno de Didier Tavera y posteriormente aspiró a la gobernación por un movimiento llamado "Santander en el Corazón".

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El nuevo secretario de Educación del Magdalena es abogado con un magíster en Administración y especialista en Gestión de Entidades Territoriales. Siempre fue asociado con el partido Cambio Radical que en su momento orientaba en Santander el ex senador Bernabé Celis Carrillo.