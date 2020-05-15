Afilian a más de 5 mil personas a EPS en Bucaramanga

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga informó que realizó una afiliación masiva de ciudadanos a la EPS Coosalud. Los beneficiarios fueron 5.858 personas que o tenían Sisbén o estaban con el sistema subsidiado, salieron o nunca habían estado afiliadas a un servicio en salud.

Álvaro Gómez, oficina de aseguramiento en salud dijo que se decidió esta EPS porque es la de más cobertura; sin embargo, si las personas quieren pueden pedir el cambio.

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"Todas las personas que estaban sin EPS en el régimen subsidiado fueron afiliadas. En la página de la Alcaldía pueden consultar a que entidad fueron asignados. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, Bucaramanga tiene el 100 por ciento de la población asegurado al sistema de salud", dijo Gómez.

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Sino está afiliado pero cumple con los requisitos, se puede hacer el registro a través de la web, en cualquier EPS: Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Comparta, ó puede solicitar esta diligencia en el correo aseguramiento.ssa1@bucaramanga.gov.co.

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Se debe enviar fotocopia de la cédula de ciudadanía y luego de corroborar esta información, la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga lo inscribirá de inmediato en una EPS.