Bucaramanga

En la vereda la Capilla Baja del municipio de Bucaramanga viven unas 50 familias y los niños de ese sector rural deben hacer muchas peripecias para poder recibir las clases, empezando que deben escalar una montaña de unos cien metros para poder tener señal en sus celulares y atender las enseñanzas de sus maestros .

Elena Pimiento, madre de una niña, comenta que no cuentan con señal de celular y cuando ellos logran recargar sus celulares, un padre o el estudiante más grande escala la montaña y con un bafle les dice a los niños que deben hacer y en que consiste la tarea que les dejan los profesores.

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Agregó que los tienen en total abandono, donde en la zona con viven unas doscientas campesinos que además no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno municipal y cómo si esto fuera poco no tienen agua para el consumo humano y las cosechas se están perdieron por la falta de agua, ya que en ese lugar nada que llueve.