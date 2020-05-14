VIDEO: Familiares de contagiado en Villanueva no tienen COVID-19

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Bucaramanga

Tras implementar el cerco epidemiológico y tomar las pruebas de COVID-19 en Villanueva, la Secretaría de Salud de Santander confirmó que este sigue siendo un municipio libre de coronavirus.

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El jefe de la cartera, Javier Villamizar dijo que luego de conocer que un hombre oriundo de este municipio que ingresó proveniente de Arauca dio positivo para el virus activaron el protocolo se bioseguridad y las personas con quien tuvo contacto fueron aisladas.

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Durante el fin de semana se les realizaron las pruebas a las siete personas cercanas al paciente y todas salieron negativas. Lo que quiere decir que ninguna sufrió contagio por parte de este hombre.

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Villanueva hace parte de los 79 municipios del país con cero casos reportados de coronavirus, según el ministerio de Salud.