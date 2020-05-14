Policía respondió a denuncias de Alcaldía de San Joaquín

Bucaramanga

El comando de Policía de Santander dio su versión ante los hechos denunciados por el abogado Óscar Jahír Hernández en la Alcaldía de San Joaquín, en donde se asegura que una patrulla de la institución fue utilizada como Uber intermunicipal.

Policía convirtió patrulla en Uber intermunicipal

En un comunicado la institución señaló que dentro de las labores que adelanta en la emergencia por la pandemia del COVID-19, es brindar actividades humanitarias, y eso precisamente fue lo que sucedió el 10 de abril.

Salió primer bus humanitario desde la Terminal de Transporte

A la Policía del municipio les llegó el requerimiento para ayudar a repartir mercados a la población vulnerable, a lo que los uniformados accedieron, sin importar alguna afinidad política.

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"El Gobierno Nacional ha permitido dentro de las excepciones fijadas, la circulación de personas que, en atención a la emergencia sanitaria, deseen abastecer y distribuir bienes de primera necesidad para la población más necesitada", dice el comunicado.