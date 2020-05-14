Gobierno autorizó a El Socorro para levantar aislamiento preventivo

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Bucaramanga

En su habitual alocución el presidente Iván Duque anunció que hay 90 municipios en el país que recibieron la autorización del gobierno para poder levantar el aislamiento preventivo obligatorio.

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Entre ellos está El Socorro, que a la fecha está libre de COVID-19, no ha tenido ningún caso positivo y según la ministra del Interior, Alicia Arango no tiene afectaciones por el virus.

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Eso quiere decir que el municipio podrá reactivar toda su economía paulatinamente cumpliendo tres requisitos previamente.

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Entre ellos está que el ministerio de Salud debe certificar que ese municipio no tiene afectaciones por COVID-19; se elaborarán protocolos de bioseguridad para la apertura de las actividades y finalmente el ministerio del Interior autorizará el levantamiento respectivo para dinamizar la economía.

En Santander 85 de los 87 municipios que están libre de coronavirus.